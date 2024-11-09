شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الباراتايكوندو يتوجه إلى كوريا لتبادل الخبرات الرياضية والثقافية والان مع تفاصيل الخبر

توجه منتخب الباراتايكوندو المصري إلى كوريا الجنوبية، استجابة لدعوة خاصة تلقتها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى من نظيرتها الكورية لترشيح عدد من الفرق البارالمبية لتمثيل مصر فى معسكر رياضى وثقافى.

ويهدف المعسكر إلى تبادل الخبرات واكتساب مهارات فنية ورياضية جديدة، وتم اختيار منتخب الباراتايكوندو ليمثل مصر، بقيادة الدكتور إسماعيل مهران، إلى جانب اللاعبين سلمى حسن وعبد الرحمن فرج.

من جانبها أشادت البعثة المصرية بحرص اللجنة البارالمبية الكورية على الاهتمام بجميع تفاصيل المعسكر، حيث حرص رئيس اللجنة البارالمبية الكورية على التقاط الصور مع البعثة المصرية، ما يعكس عمق التعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار سعي اللجنة البارالمبية المصرية لتعزيز التعاون والمشاركة الدولية بما يسهم فى تطوير الأداء الرياضي للمنتخبات المصرية.



سلمى على



البعثة المصرية



عبد الرحمن عبد الرازق



بعثة المنتخب المصرى