الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إقالة

كشف مدرب أجنبي في أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، لمقربين منه، اقتراب إقالته، على الرغم من تحسن نتائج الفريق، مشيراً إلى أن وجود عدد من المدربين في المدرجات يوحي بأن إدارة النادي تستعد لتحضير البديل.

خبرة

عدّ مشجعون عدم استعانة مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي، بينتو، بعدد كافٍ من لاعبي الخبرة ضمن تشكيلة «الأبيض»، أحد أسباب تراجع نتائج المنتخب، داعين إلى النظر في ذلك.

لوائح

دعا إداريون في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى ضرورة إيجاد لوائح مشددة تؤدي إلى عدم تكرار مشكلة التغيب عن خوض المباريات، مثلما حدث مع فريق فليتوود يونايتد في الموسم الحالي.

جهود

يسعى اتحاد لعبة فردية إلى الإعلان عن توصّله - مع الاتحاد الدولي الذي يشرف على نشاطاته - إلى تنظيم بطولتين كبيرتين في فترة وجيزة تعكسان جهوده الكبيرة في تأمين الاستدامة لاستقطاب وتنظيم البطولات الدولية.

مدرب

قال مدرب مواطن إن مراجعته لما يُطرح في وسائل الإعلام من معلومات وأفكار ورؤى ساعدته في أن يطور نفسه، ما قاده إلى تعزيز مكانته الرياضية، منوهاً بأنه يدرس العودة للمنطقة الفنية قريباً.

ثقة

اعتبر خبير رياضي أن الاستعانة مجدداً بالمدربين المواطنين للعمل في دوري المحترفين، ستساعد على استكشاف لاعبين يخدمون المنتخبات الوطنية، وذلك بعد البداية الجيدة لمدرب دبا الحصن حسن العبدولي، ومدرب خورفكان عبدالمجيد النمر.

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