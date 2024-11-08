الامارات | تنفيذاً لتوجيهات منصور بن محمد.. مجلس دبي الرياضي ينظم خلوة دبي للرياضة 12 نوفمبر بمشاركة قيادات ومختصين ونجوم عالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم "خلوة دبي للرياضة" يوم 12 نوفمبر الجاري في متحف المستقبل تحت شعار "دبي الوجهة الرياضية الأولى"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025-2033 وتحقيق التطوّر المنشود للقطاع الرياضي في جميع جوانبه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس وتحدّث فيه سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام المجلس وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.

وفي بداية المؤتمر تم تقديم الشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة، كم تم تقديم الشكر الى مجلس الإدارة السابق لمجلس دبي الرياضي وكل من عمل مخلصا لخدمة الوطن وتطوير القطاع الرياضي.

وتم الكشف في المؤتمر الصحفي عن مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين كمتحدثين في الخلوة، حيث سيتحدث معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بو حميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله سعيد النابودة مالك فريق دبي لكرة السلة، كما سيشارك في الخلوة أيضا عدد من نجوم الرياضة ويتحدث فيها حبيب نور محمدوف بطل العالم في فنون القتال المختلط، وبارتيس ايفرا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقا، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة بكرة السلة سابقا، وسانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية و هارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقا بطل كأس العالم مرتين.

وقال سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي "لقد وصلت دبي الى مكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، ونحن نعمل على مواصلة هذا النجاح وتحقيق إنجازات أكبر من خلال اللقاء مع جميع الأطراف والتعرف على رأي الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع من خلال الاستبيان ومعرفة آراء وأفكار صناّع القرار في الرياضة والمؤسسات الداعمة والمختصين والخبراء والنجوم في مختلف جوانب العمل الرياضي من أجل رسم مستقبل القطاع الرياضي وتحقيق المزيد من التميز والإنجازات وترجمة شعار الخلوة الى واقع وهو أن تكون دبي الوجهة الرياضية الأولى".

وتم التأكيد أن مجلس دبي الرياضي يسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقول " النجاح رحلة، وكلما وصلت فيها إلى قمة تطلعت فيها للقمة التي تليها"، ولذلك يتطلع المجلس دائما الى قمم جديدة في العمل والإنجازات، ومن هنا وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم خلوة دبي للرياضة بمشاركة الخبراء وصنّاع القرار من دولة الإمارات والعالم لاستعراض واقع القطاع الرياضي وسبل تطويره ورسم ملامح مستقبله الزاهر من خلال تعاون الجميع واطلاق المبادرات التي تحقق أهدافنا الرياضية والمجتمعية، حيث تتوزع طاولات النقاش على 6 محاور، هي : الرياضات المجتمعية، و البنية التحتية الرياضية، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، الأندية الرياضية، كرة القدم، و المواهب الرياضية، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة المحلية والقارية وكذلك الدولية، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الدولية واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية والهام مختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة والتفوق فيها، كما سنعمل على تحليل نتائج الخلوة والاستبيان ووضعها في موضع التطبيق من خلال خطط عمل طويلة وقصيرة المدى".

استبيان الرياضة

وتم في المؤتمر الصحفي التأكيد على التفاعل الإيجابي من العاملين في القطاع الرياضي ومختلف فئات المجتمع مع دعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي التي حث فيها أفراد المجتمع من جميع الجنسيات والرياضيين على المشاركة في "استبيان الرياضة بدبي“ الذي يلعب دورا مهما في معرفة رأي العاملين في القطاع الرياضي ومختلف فئات المجتمع في واقع القطاع الرياضي في دبي حاليا والمقترحات الرياضية والمجتمعية التي سيقدمها الجمهور المشارك في الاستبيان، والذي سيتم طرحها للنقاش في "خلوة دبي للرياضة" من أجل تحديد التوجهات المستقبلية للرياضة في دبي وتعزيز المكتسبات العديدة والكبيرة في هذا المجال.