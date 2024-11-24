شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو: الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد مصطفي ، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، سعادته بتجديد الثقة من قبل الجمعية العمومية كرئيس للاتحاد خلال الدورة والتى تمتد لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن الرياضة حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع فى قيادة التايكوندو خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، "حققنا العديد من الإنجازات على المستوى الدولي والقاري، حيث حقق سيف عيسي ميداليتين برونزيتين لأول مرة فى التاريخ أن نحقق ميداليتين فى بطولتين عالم متتاليين، بالإضافة إلى وجود جيل جديد قادر على قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة مثل شهد سامي والتى حققت برونزية بطولة العالم لأول مرة منذ 18 عام، بالإضافة إلى آية شحاتة والتى حققت برونزية الجائزة الكبري وسيكون هدفنا خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة ما تحقق من انجازات والاعداد القوي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

ونجحت قائمة محمد مصطفى أمس فى انتخابات اتحاد التايكوندو بعدما تحصلت القائمة على 28 صوت مقابل 24 صوت لمنافسه عمرو سليم.

وتضم قائمة محمد مصطفي كلا من مجدي طايل نائب للرئيس وحازم قنديل فى منصب امين الصندوق والعضوية تضم كل من محمد عجيزة و حسن كمال وهيثم الجداوي وعلاء الهوارى وفى القائمة الاحتياطية يوجد كل من خالد محمود وعصام الدين مصيلحي واحمد رياض.