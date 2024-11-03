الامارات | تشكيلة منتخب البرازيل من دون نيمار وإندريك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب مهاجم الهلال السعودي نيمار، وريال مدريد الإسباني إندريك، عن تشكيلة منتخب البرازيل التي ستواجه فنزويلا والأوروغواي في تصفيات مونديال 2026.

وخاض إندريك (18 عاماً) 107 دقائق مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم يظهر على ورقة المباراة في آخر أربع مباريات للفريق الملكي.

أما نيمار (32 عاماً) فقد عاد لحمل ألوان الهلال بعد إصابة قوية في ركبته أبعدته أكثر من سنة، إثر انضمامه من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال مدرب البرازيل دوريفال جونيور، الذي سيحل على فنزويلا في 14 نوفمبر، ويستضيف الأوروغواي بعدها بخمسة أيام: «قررنا عدم استدعائه واستعجال الأمور». وتابع: «مبدئياً، قد تعافى بشكل كامل، لكنه لعب دقائق قليلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير في القرار».

وكان نيمار شارك بديلاً في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام العين في 21 أكتوبر الماضي.

وحمل نيمار، أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، ألوان بلاده آخر مرة في 17 أكتوبر 2023، عندما تعرض للإصابة في ركبته اليسرى.

وتابع دوريفال: «أراد التواجد هنا، لكنه تفهم الوضع، حالته، دقائق المشاركة القليلة (13)».

ويتعين على نيمار الانتظار حتى مارس 2025، عندما تخوض البرازيل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال. وضمت تشكيلة بطلة العالم خمس مرات المهاجم فينيسيوس جونيور، المذهول من عدم منحه جائزة أفضل لاعب في العالم، وذهابها للاعب الوسط الإسباني رودري.

وقال دوريفال عن مهاجم ريال مدريد الإسباني: «تحدثت إليه لأني أردت القيام بذلك شخصياً. في رأيي، هذا غير عادل، لأنها جائزة فردية. لا شيء ضد أي شخص كان سيفوز بها، بل على العكس، هذا تقدير لأحد أعظم لاعبي كرة القدم الإسبانية، لكن العمل الذي قام به فينيسيوس كان يجب أن يلقى تقديراً مختلفاً».

وضمت التشكيلة حارس النصر السعودي بينتو.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، بفارق ست نقاط عن الأرجنتين المتصدر، بعد 10 مباريات على انطلاق التصفيات.

ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة لكأس العالم، فيما يخوض السابع ملحقاً دولياً.