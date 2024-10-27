شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية فى اجتماع يهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك. وتناول اللقاء عدة محاور مهمة، من بينها نشر الثقافة القانونية للبعثات الرياضية في مختلف دول العالم، وبحث التعاون في إطار برنامج “الدبلوماسية الشبابية” الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية البدء في زيادة الوعي القانوني للبعثات الرياضية، مشيراً إلى ضرورة البدء في تنظيم ندوات تثقيفية لشرح حقوق وواجبات الرياضيين خلال مشاركتهم في البطولات الدولية. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة مثالية للرياضيين المصريين في مختلف المحافل الدولية.

وقال صبحي، “التنسيق مع وزارة الخارجية يعزز من قدرة الوزارة على دعم مختلف البعثات الرياضية، وتوفير المعرفة القانونية اللازمة، بما يساهم في تجنب المشكلات والتحديات القانونية التي قد تواجه الرياضيين في الخارج.”

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ المشروعات المستقبلية التي تساهم في تعزيز دور مصر على الصعيدين الرياضي والثقافي، وفتح مجالات جديدة للتواصل مع الشعوب.

من جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تسعى دائماً إلى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

كما تناول اللقاء التنسيق لإطلاق برنامج جديد تحت عنوان “الدبلوماسية الشعبية”، الذي يهدف إلى الوصول إلى مختلف فئات المجتمع لتبسيط العلوم والمعارف المختلفة، وجعلها متاحة وسهلة الفهم لكل المواطنين.