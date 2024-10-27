شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة والشباب: الإنسان رهان قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الرياضة والشباب الدكتور أشرف صبحى أن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، تأتى فى توقيت هام، نظرا للحاجة الملحة للإعلام والشباب فى نفس الوقت.

وأضاف، فى كلمته أمام قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربي، أن الإعلام بات الشريك الحقيقى لكل المؤسسات، حيث بات مؤثرا فى عملية اتخاذ القرار، حيث بات الإعلام بمثابة ذروة ثروة الاتصال فى ضوء التطور الكبير فى كافة أدواته بشكل غير محدود.

واعتبر أن تطور الإعلام يبدأ بالإنسان سواء باعتباره متلقى للرسالة أو محررها، وبالتالى فهو الأساس، بالإضافة إلى المحتوى وما يملكه من أدوات، معتبرا أن السياق الذى تدور حوله القمة هو الإبداع فى مجال الإعلام، بينما يبقى الاعتماد الرئيسى على الشباب.

واضاف أن تطوير الإنسان هو الرهان الرئيسى للقمة مهما كانت أدواته او المحتوى الذى يقدمه، وذلك عبر تعزيز قدرته على الابداع، وهو ما يعد الهدف الرئيسى للقمة

وأوضح أن الرسالة الموجهة للشباب العربى هو الحوار حيث تبقى الحاجة الملحة اليه فى اللحظة الراهنة، من أجل مزيد من الإبداع، لمواجهة التحديات، عبر تعزيز الوعى العام بأهمية العمل معا لتعزيز الوطنية والانتماء.