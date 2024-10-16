ملف رياضة الخليج 365.. رقم تاريخي لمنتخب مصر.. ودماء الشناوي في مباراة موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ودماء الشناوي تسيل بعد إصابته في مباراة موريتانيا.

رسميا.. منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الفوز على موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة الأخيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حسام حسن يحقق رقما قياسيا تاريخيا مع منتخب مصر

فاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الدماء تسيل من رأس الشناوي في مباراة مصر وموريتانيا (صور)

تعرض حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، لإصابة في رأسه بمباراة موريتانيا المقامة الآن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

السودان تقترب من الصعود لكأس الأمم بثنائية في غانا

حقق منتخب السودان الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره الغاني بهدفين نظيفين فى المباراة، التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

COUPLES الدوري المصري.. "شوفت واحد قمر اوي وعنيه حلوين".. حكاية حب محمد عبد المنصف ولقاء الخميسي (صور)

من لغة العيون، نجحت لقاء الخميسي في فهم شخصية محمد عبد المنصف حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، بل وقعت في حبه من أول نظرة بينهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر" بتدريبات الفريق (صور)

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لو قعد 10 سنين مش هيعمل حاجة".. إبراهيم سعيد يوجه انتقادات لاذعة إلى زيزو

وجه الإعلامي، إبراهيم سعيد، انتقادات لاذعة للاعب منتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، بعد مباراة موريتانيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يعتمد تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة والخاصة بقطاعات النادي خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا