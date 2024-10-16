COUPLES الدوري المصري.. "شوفت واحد قمر اوي وعنيه حلوين".. حكاية حب محمد عبد المنصف ولقاء الخميسي (صو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

من لغة العيون، نجحت لقاء الخميسي في فهم شخصية محمد عبد المنصف حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، بل وقعت في حبه من أول نظرة بينهما.

ويعتبر COUPLES اليوم، هو الأول في الدوري المصري، يجمع بين المجال الرياضي والفني معاً، ولكنهم نجحوا في خطف الأنظار لهما في أي مناسبة.

وتزوج الثنائي في عام 2003 بعد قصة إعجاب وحب بينهما بدأت بالصدفة، وأنجب الثنائي طفلين فقط وهم أدهم وآسر.

وقالت لقاء في تصريحات عبر برنامج "حفلة 11":"بالصدفة شفته في مكان كدا، في وسط ناس كدا أنا معرفهاش معرفش فيهم غير حسام وإبراهيم حسن، وأعرف حسام حسن بس برضو علشان احنا كنا صغيرين بنتفرج على ماتشات وكان العميد بالنسبة لنا الأهم، لما الناس بتقعد بنشوف".

وأضافت :"وبعدين شوفت واحد قمر اوي قاعد وعنيه حلوين، وحنين اوي، كان قاعد بغرور فظيع ولابس كاب، انا بالنسبالي العين هي الشخصية اللي قدامي، بتديني الاحساس باللي قدامي".

وتابعت الخميسي:"بس كان في واحد صديق مشترك مخرج سألته مين القمر اللى قاعد هناك ده أبو عنين حلوين ده، قالي ده أوسا، قولتله أيوه مين يعني بيعمل ايه، قالي دع لاعب جامد و GOALkeeper الزمالك".

وواصلت:" أنا سألت عليه، وعرفت بعد مدة أنه سأل عليا، لأن كان صدقنا ده بيخرج برنامج فقالي ماتيجي تقعدي معايا، وأوسا كان موجود وصدقنا قام وسبنا نتكلم لوحدنا دي كانت البداية، وواضح أن عبدالمنصف كان نمس برضو".

وأكملت:"حصل بينا eye contact، وسألني انتي بتحبي تلعبي ايه قولتله تنس، فقالي يلا نلعب سوا، واخدنا شهر واحد بس وقالي أنا عايز أتجوزك".

كما حكت قصة زواجها باختصار وتعارفها:"اتخطبنا شوية و كتابنا كتبنا واتجوزنا بسرعة، هو بصراحة من الرجالة المختلفة لأنه كان خايف عليا بزيادة مكانش عايز نخرج غير لما المكان يبقي تمام علشان ماحدش يضايقني، مش عايز حد برضو يشوفني معه علشان الصحفيين و محدش يكتب علينا حاجة، مكانش اللي هو يلا بينا مش مهم أي حاجة".

وعن علاقتهما قبل الزواج:"انا طبعاً حبيت زمان بس فكرة أن أوسا يحط ايده على أيدي في الشهر اللي اتخطبنا فيه مكانتش بتحصل، حتى انا استغربت اوى، كنت عايزة أقوله ما تمسك ياعم أيدي أنت مش زي الناس ولا ايه فهو كان محافظ اوي وخايف عليا".

كما قالت عن تعرضهما لهجوم:"هو عارف انه واخدني وانا ظروفي معينة بسبب شغلي، فهو ساعات بيقفش، جمهور الكرة قاسي جداً فكان في فترة أوسا بيتشتم بيا بسبب لبسي فهو في لحظات بيزهق، وأنا كمان".

وفي تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي" قالت:"عمري ما تخيلت في حياتي إني أتجوز لاعب كرة، أصلا كنت بشوفها بتاع مدورة والناس بتجري وراها بيضيعوا وقتهم، وهما ممكن يعملوا حاجة مفيدة".

فيما حكي عبدالمنصف بداية تعارفهما من رؤيته:"محدش قالها أني بلعب كرة عرفوها اني مهندس".

وتابع:"الموضوع من ناحيتي أنا كنت قاعد مش واخد بالي، بعدين كلمت صديقنا ده "أشرف فايق"، سألته هي دي لقاء بتاعت فيلم عسكر في المعسكر، قالى اه، قولتله خلاص اكلمك بعدين علشان هو كان قاعد وسط ناس، ضبطت معه بعد كدا علشان أقعد معاها تاني, حتى قولتله لما تلاقي الدنيا والقاعدة سخنت تقومي تمشي وتسيبنا لوحدنا".

وخلال احتفال لقاء الخميسي بعيد زواجهم الـ20، كتبت عبر حسابها على "إنستجرام":""ذات مرة، منذ 20 عاماً، أصبحتُ لكَ وأصبحتَ لي، وسنبقى معاً خلال أوقات الدموع والضحك، لأن هذا ما يسمونه... السعادة الأبدية".