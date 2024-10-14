الامارات | غادر الملعب يعرج.. برشلونة يؤكد إصابة جمال قبل مواجهتي ميونيخ ومدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب جناح برشلونة الشاب لامين جمال بشد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال تواجده مع منتخب بلاده، وذلك قبل استحقاقي النادي الكاتالوني المهمين أمام بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد، وفقا لما أفاد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر ابن الـ 17 عاما ملعب نويفا كوندومينا في مورسيا وهو يعرج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خلال فوز إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب على الدنمارك 1-0 السبت في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان من المقرر أن يرتدي جمال قميص "لا روخا" مجددا أمام صربيا الثلاثاء، ولكن تم الاعلان الأحد عن مغادرته الفريق بسبب اجهاد في العضلات.

وكشف النادي الكاتالوني أن جمال "يعاني من شد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى"، ما يجعل مشاركته أمام إشبيلية في المرحلة العاشرة من الدوري موضع شك.

ويسعى برشلونة المتصدر مع 24 نقطة إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في جميع المسابقات عندما يستضيف إشبيلية الأحد، قبل أن يخوض مواجهتين من العيار الثقيل حيث يستقبل بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ثم يحلّ ضيفا على غريمه ريال مدريد في الدوري.

وأوضح برشلونة "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على أن لاعب الفريق الأول لامين جمال يعاني من شد في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى. سيحدد وقت تعافيه عودته إلى التدريبات".

ويتألق جمال منذ بداية الموسم الحالي بقيادة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك، حيث سجل خمسة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 11 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في تسع مباريات في الدوري المحلي.

