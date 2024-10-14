«كفاية تشكيك».. شوبير يرد على منتقدي حسام حسن بعد استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر حالة الهجوم على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد استبعاد مصطفى محمد من رحلة المنتخب إلى موريتانيا ومن قبله استبعاد قائد الفراعنة محمد صلاح.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «بصراحة يا جماعة شايف تشكيك غريب جدا ومروفوض بعد ما حسام حسن أعفى مصطفى محمد من السفر مع المنتخب إلى موريتانيا، واللي بيحصل شيء غريب جدا وعجيب لإن منتخب مصر ماشي كويس والنتائج طيبة وقولت يا جماعة خلوا قصتكم لو حد مختلف مع حسام حسن خلاص سيبك منه وخليك مع منتخب مصر».

وتابع شوبير: «إنما مش كل قرار الراجل ياخده لازم يطلع يوضحه وحسام حسن وضح السبب في عدم سفر محمد صلاح، ومش عيب إنك تجيب نجم الفريق وتتكلم معاه في فرنسا كيليان مبابي قال لمدرب فرنسا أنا هلعب مباريات محددة».

وأضاف شوبير: «القصة باختصار مصطفى محمد قال أنا عندي إجهاد في العضلة الخلفية، والجهاز الطبي أكد الموضوع لكابتن حسام حسن ومصطفى بيحافظ على نفسه وخايف الاصابة تتفاقم خاصة إنه عايز يرجع تاني بعد ما بقي بيقعد احتياطي في فريق نانت، ليه دائما فيه حالة التشكيك دي أرجوكم خلو المركب تمشي».

واختتم شوبير: «عايزين نستعيد لقب أفريقيا وزمان طلعت نغمة كفاية أفريقيا عايزين نروح كاس العالم دلوقتي نفسنا نكسب تاني أفريقيا، وكمان أنت قريب جدا من التأهل لكأس العالم دي في النهاية بلدنا وعايزين نعمل ليها حاجة والناس بتهاجمني على الكلام ده مش عارف ليه هو أنا بقول حاجة ضد الصالح العام أنا بكلم من أجل مصر ليه دائما فيه حالة من التشكيك وعدم الثقة عايزين نبني الثقة».