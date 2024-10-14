حقيقة سحب لقب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول سحب لقب بطل الكونفدرالية ولقب كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «الموضوع بتاع الكونفدرالية وهيصة ودوشة أنا هريحك خالص، المحكمة الرياضية حددت يوم 13 نوفمبر جلسة استماع في الشكوى المقدمة من نادي اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان المغربي في قبل نهائي الكونفدرالية وما حدث من انسحاب نادي اتحاد العاصمة واحتساب المباراة 3-0 لنادي نهضة بركان وهو ما تكرر في مباراة العودة أيضًا».

وتابع أحمد شوبير: «المحكمة الرياضية أي قرارات هتاخدها يوم 13 نوفمبر خاصة بالشق المتعلق بالقرارات الانضباطية العقوبات المادية بعض الإجراءات من جانب لجنة الانضباط لكن ليس هناك أي قرار خاص بمصير البطولة أو المتأهل للنهائي أو البطل مفيش حاجة اسمها إعادة المباراة ومن ثمّ إعادة النهائي».

وتابع شوبير: «الزمالك هو بطل الكونفدرالية الأفريقية وهو بطل السوبر الأفريقي هذا أمر منتهي تماما».