علي معلول يخطر الأهلي بقراره بشأن الاعتزال.. إعلامي يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي محمد فاروق أن التونسي الدولي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسم موقفه مع الفريق في الفترة القادمة عقب الإصابة التي لحقت به بقطع في وتر أكيلس.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «عرض النادي الأهلي عبر محمد رمضان المدير الرياضي على التونسي على معلول فكرة الاعتزال نهائيًا مع حصوله على منصب إداري في شركة الأهلي لكرة القدم ضمن الهيلكة الإدراية المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة عقب الجمعية العمومية».

وأضاف:«رفض معلول فكرة اعتزال كرة القدم نهائيًا في الفترة القادمة خاصة أنه بات على أعتاب العودة للملاعب من جديد مع نهاية شهر نوفمبر المقبل مما يمنحه فرصة الاستمرار مع الأهلي أو البجث عن فريق جديد في الخليج في حال عدم تفعيل تجديد عقده مع الفريق».