"مسمار النص".. زوجة مروان عطية تحتفي به بعد فوز مصر على موريتانيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



احتفت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب فوز الفراعنة على موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.



ونشرت سلمى صورة لها مع مروان عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستجرام"، وعلقت: "انا دائما فخورة بك، تهانينا لك لاعبي المفضل، مسمار النص".



وحصد مروان عطية جائزة رجل المباراة، في فوز منتخب مصر على منافسه موريتانيا بهدفين دون رد، سجلهما محمود تريزيجيه ومحمد صلاح.



ويحل الفراعنة ضيوف على موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

اقرأ أيضًا:

ميليتاو ينتقم من بيريرا بعد مواعدة زوجته.. ما القصة؟ (صور)

هل يتفاوض الأهلي مع مساعد جوارديولا لخلافة مارسيل كولر؟.. مصدر يجيب

هل دخل بيرسي تاو في مشادة مع كولر مدرب الأهلي؟.. إبراهيم عبد الجواد يجيب (فيديو)