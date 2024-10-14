بلجيكا ضد فرنسا وألمانيا تواجه هولندا.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم الإثنين الموافق 14-10-2024، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى تصفيات أمم إفريقيا، ودوري الأمم الأوروبية.

يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة هامة ومرتقبة أمام توجو، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب.

يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره هولندا، مساء اليوم الإثنين، في منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف ملعب "الملك بودوان" مباراة فرنسا ضد بلجيكا، التي تأتي في خضم لقاءات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الجارية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم إفريقيا

كينيا ضد الكاميرون، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "KBC 1 Kenya".

جامبيا ضد مدغشقر، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

توجو ضد الجزائر، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ليبيريا ضد غينيا الاستوائية، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

زيمبابوي ضد ناميبيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أسواتيني ضد موزمبيق، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Sport TV4 Portugal".

دوري الأمم الأوروبية

جورجيا ضد ألبانيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أذربيجان ضد سلوفاكيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إستونيا ضد السويد، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 7".

أوكرانيا ضد التشيك، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

آيسلندا ضد تركيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ويلز ضد مونتينغرو، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

بلجيكا ضد فرنسا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD".

البوسنة والهرسك ضد المجر، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ألمانيا ضد هولندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".