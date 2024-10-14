الامارات | احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي.. «إعمار» تكشف عن مفاجآت «حصرية» بحديقة البرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد النجاح الذي حققته تجربة رأس السنة الحصرية العام الماضي، أعلنت «إعمار» عن عودة احتفالها في برج بارك، إذ سيحظى الحاضرون بفرصة الاستمتاع بإطلالات مباشرة على عروض الألعاب النارية المذهلة لبرج خليفة بالتزامن مع عروض نافورة دبي.

وسيكون احتفال هذا العام في تلك المنطقة المميزة من وسط مدينة دبي أكثر فخامة وإبداعاً، مع ترفيه حيّ، وورش عمل ممتعة للأطفال، وخيارات فاخرة، في أجواء مفعمة بالدفء والترحيب للعائلات والأصدقاء للاحتفال بالعام 2025. وكلّ تلك المزايا تجعل من برج بارك الموقع المثالي للباحثين عن تجربة لا تُنسى في ليلة رأس السنة، إذ يتيح لهم التمتّع بعروض برج خليفة في أجواء حصرية بعيداً عن الزحام. ومع أن برج بارك يقدّم هذه التجربة المميزة مقابل تذاكر مدفوعة، تبقى مناطق المشاهدة الأخرى في وسط مدينة دبي متاحة مجاناً للجمهور.

ويبدأ الاحتفال يوم 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 3:30 عصراً، إذ سيستمتع الضيوف بعروض ترفيهية حيّة ومتنوّعة طوال اليوم، تشمل عروض موسيقى الدي جاي الحيّة، والفرق الموسيقية، والأنشطة المخصّصة للأطفال. إ

وتبدأ أسعار التذاكر من 580 درهماً للكبار و370 درهماً للأطفال فوق سنّ الخامسة. وتشمل كل تذكرة قسيمة للطعام والمشروبات بقيمة 60 درهماً للكبار و30 درهماً للأطفال، لضمان تجربة ممتعة ومتكاملة. وستكون أماكن الجلوس متاحة على أساس الأولوية، مع توفير طاولات النزهة، وطاولات أسطوانية، وأكياس خاصّة للجلوس تضمن راحة الحاضرين.

كما قامت إعمار بتسهيل تجربة الضيوف من خلال تحسين الإرشادات وتوفير نقاط مخصّصة لتسلم الشارات الخاصة بالدخول. ويُطلب من الحاضرين تسلم شاراتهم بين 26 و30 ديسمبر لضمان دخول سهل إلى برج بارك. كما ستساعد الأعلام الملوّنة في إرشاد الضيوف إلى أماكنهم المخصّصة بسهولة