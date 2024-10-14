الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر الذهب بنحو 45 جنيها اليوم الاثنين ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 3047 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 عند 4063 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 2663 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24) ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.