فهد: الأسعار مستقرة والعروض تنافسية في السوبرماركت

أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان، الدكتور نبيل فهد، أن الأسعار في السوبرماركت مستقرة والجو التنافسي سائد بامتياز من خلال تخفيض الأسعار وتقديم العروض. وأشار في هذا الإطار إلى أن جميع السلع والمواد الغذائية متوافرة بكثرة، وأن الإعلان عن الأسعار يساعد في منع الاحتكار.

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