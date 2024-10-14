محمد هنيدي يفاجئ جمهوره في رمضان 2025

حل الفنان محمد هنيدي ضيف الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "مع نزار الفارس" المذاع على القناة الرابعة العراقية، وخلال الحلقة كشف هنيدي عن مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، كما تحدث عن حقيقة خلافه مع النجم محمد فؤاد.

محمد هنيدي يشارك في دراما رمضان 2025

أكد الفنان محمد هنيدي على تواجده خلال دراما رمضان المقبل 2025، حيث قال: "إن شاء الله موجود في رمضان القادم، بمسلسل إن شاء الله يكون حاجة كويسة"، وتابع: "عادة بتابع المسلسلات الرمضانية بعد شهر رمضان، بشوف المسلسلات اللي حبتها الناس وأتفرج عليها".

وعن رأيه في أعمال المخرج محمد سامي، قال هنيدي: "محمد سامي مخرج وحكَّاء، أنت قاعد 30 حلقة مستني إيه اللي هيحصل، دراماتورجي شاطر وأحب لو هقدم معاه عمل، يكون مسلسل".

كما سأله الفارس عن رأيه في إطلاق محمد رمضان على نفسه "نمبر وان"، رد هنيدي: "مبحبش أتكلم في المواضيع دي"، وبسؤاله عما إذا أحب عمل ديو مع مطرب مهرجانات، رد هنيدي: "أحب أعمل مع أوكا لأني بحبه جداً".

محمد هنيدي يكشف حقيقة خلافه مع محمد فؤاد

خلال الحلقة وجه نزار الفارس سؤالاً للنجم محمد هنيدي قائلاً: "لو يوم في عربيتك سمعت أغنية طمني عليك لمحمد فؤاد.. إيه شعورك"، ليرد هنيدي: "الأغنية حلوة والجملة حلوة كمان طمني عليك بتفكرك تطمن على كل حبايبك".

وأكمل الفارس هل من الممكن أن تتواصل هاتفياً مع محمد فؤاد؟ ليرد هنيدي: "آه طبعاً أتصل.. متصلش ليه؟ ولا أنا ولا محمد فؤاد ولا الناس دي موجودة بعد شوية، فتصالحوا وتسامحوا".

وتابع الفارس: "ما السؤال الذي تحب أن توجهه لمحمد فؤاد؟ أجاب: "مش هسأله سؤال ولا حاجة، هقوله خلي بالك من صحتك وألف سلامة عليك".

آخر أعمال محمد هنيدي

يُذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في عام 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

كما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "مرعي البريمو"، وتم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

من جهةٍ أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي"، الذي يعود فيه للتعاون مع الفنانة منى زكي، وذلك بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وتدور أحداث الفيلم في إطار ذي طابع كوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

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