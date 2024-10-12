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اعتناق نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق الإسلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن إسلام سعيد المترجم السابق بقناة الأهلي، اعتناق النجم الفرنسي باكاري سانيا للإسلام بجانب تعلمه اللغة العربية.

ونشر سعيد صورة تجمعه باللاعب المعتزل عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة، مدوناً: "طيب القلب، متواضع نجم كبير لعب للآرسنال والسيتي والديوك اعتنق الإسلام وتعلم اللغة العربية، بكاري سانيا إنسان يعشقه قلبك".

صاحب الـ 44 عاماً كان قد اعتزل بعد نهاية موسم 19/20 بقميص مونتريال الأمريكي.

ولعل أبرز فترات اللاعب الفرنسي الدولي كانت بقميص ناديي أرسنال ومانشستر سيتي خلال الفترة من موسم 07/08 حتى موسم 16/17.

وارتدى الظهير الأيمن المعتزل قميص منتخب فرنسا في 65 مباراة دولية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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