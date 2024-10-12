هل دخل بيرسي تاو في مشادة مع كولر مدرب الأهلي؟.. إبراهيم عبد الجواد يجيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



انتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية تفيد بأن لاعب النادي الأهلي، بيرسي تاو، دخل في مشادة مع المدرب السويسري مارسيل كولر.



وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل ما تم تداوله فيما يخص المشادة ومناوشات وخناقة بين بيرسي تاو ومارسيل كولر، كلام عارٍ من الصحة".



وأضاف: "كلام غير صحيح تماما، وتأكدنا من مصادرنا، حتى لم يحدث نقاش صغير حتى يتم تضخيمه".



الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي بطولة كأس مصر المقامة في دولة الإمارات.

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