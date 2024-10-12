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حسام حسن: "صلاح أخي الصغير وغير مقبول المقارنة بيننا"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن علاقته بلاعب محمد صلاح مميزة للغاية.
وأشار مدرب منتخب مصر إلى أنه من غير المقبول المقارنة بينه وبين نجم الريدز.


وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الموريتاني، حيث أحرزا ثنائية الفراعنة محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.
وتحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة موريتانيا، حيث قال: "من وجهة نظري، محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر".
وتابع: "قلقان جداً من مباراة موريتانيا هناك، الملعب سيء جداً، ولو لم أفز المهم لا أخسر".
وأكمل حسام حسن: "تطور صلاح مع المنتخب؟ صلاح أخي الصغير وغير مقبول أن الناس تقارن صلاح بحسام حسن، صلاح مستريح نفسياً الآن مع المنتخب، يتكلم مع اللاعبين ويحفزهم ويعتبر الوسيط بين الجهاز الفني وزملاءه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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