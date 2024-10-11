شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يدعم زملاءه بمنتخب مصر أمام موريتانيا رغم الإصابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على مساندة زملائه أمام موريتانيا باستاد القاهرة فى اللقاء الذى يجمعهم بعد قيل ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.