الامارات | الأسطورة نادال يعلن اعتزاله كرة المضرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الخميس، انه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفيس للمنتخبات المقررة في ملقة في نوفمبر المقبل، عن 38 عاما.

وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى في شريط فيديو على حسابه «سأعتزل كرة المضرب الاحترافية. في الحقيقة عشت سنوات صعبة، خصوصا آخر اثنتين. لم أكن قادرا على اللعب دون قيود. طبعا هذا قرار صعب، لكن في هذه الحياة هناك بداية ونهاية لكل شيء».

تابع نادال الذي تعرض لإصابات كثيرة في السنوات الأخيرة «حان الوقت لوضع حد لمسيرة طويلة وناجحة جدا لدرجة لم أكن أتوقعها. أنا متحمس جدا أن تكون دورتي الاخيرة في نهائيات كأس ديفيس حيث أمثل بلدي».

وكان نادال قد سيطر على كرة المضرب العالمية لسنوات مع السويسري المعتزل روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش. حقق الثلاثي سويا لقب 66 بطولة كبرى.

أردف الماتادور الذي أحرز لقب كأس ديفيس مع إسبانيا عام 2004 عندما كان بعمر الثامنة عشرة، وهو الأول من أصل أربعة آخرها في 2019 «أشعر بأني محظوظ للغاية للتجارب التي عشتها. أريد أن أشكر مجتمع التنس والناس المنخرطين في هذه الرياضة: زملائي وخصوصا خصومي اللدودين. أمضيت ساعات كثيرة معهم وعشت لحظات سأبقى أذكرها طوال حياتي».

تابع إبن مايوركا الذي أحرز لقب رولان غاروس على أرض ترابية 14 مرة قياسية «الحديث عن فريقي صعب نوعا ما لأنه كان جزءا من حياتي، ليسوا مجرد زملاء عمل بل أصدقاء. وقفوا بجاني في كل اللحظات التي كنت بحاجة اليهم. لحظات صعبة ولحظات جميلة».

وتطرق نادال إلى عائلته «هي كل شيء بالنسبة لي. والدتي. قامت بكل التضحيات كي نحصل على كل شيء. زوجتي ميري، نحن سويا منذ 19 سنة، شكرا لكل شيء. أعتقد انك كنت أفضل رفيقة في السفر. مشاهدة طفلي ينمو كل يوم كانت مصدر قوة جعلتني أصمد ومنحتني طاقة الاستمرار. وشقيقتي كانت علاقتنا رائعة سويا».