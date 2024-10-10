اخبار الرياضه

وزارة الرياضة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية باللجنة الأولمبية والاتحادات

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات بالبدء فورًا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

 يأتي ذلك في ضوء قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وبالإشارة  إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالى والإداري لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 وذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالى والإداري والفنى لجميع الاتحادات الرياضية، فضلًا عن وضع إطار محكم لمفرداتها كافة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا