وزارة الرياضة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية باللجنة الأولمبية والاتحادات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وبالإشارة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالى والإداري لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالى والإداري والفنى لجميع الاتحادات الرياضية، فضلًا عن وضع إطار محكم لمفرداتها كافة.