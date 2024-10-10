حزب الله: استهدفنا جنودًا للعدو أثناء محاولتهم مجددًا سحب الإصابات في رأس الناقورة وتجمع جنود بكفرجلعادي

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:03 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددًا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية".