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تفاصيل إصابة اليسون بيكر ومدة غيابه عن ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم عن مدة غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن فريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وتعرض الحارس البرازيلي الدولي لإصابته في أوتار الركبة، أثناء المشاركة في مباراة  ليفربول أمام كريستال بالاس، ضمن الجولة الماضية من .

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها اليوم أن الحاري أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل المشاركة مرة أخرى مع الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بيكر قد تكون في مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون يوم 24 نوفمبر.

المبارات التي سيغيب عنها أليسون بيكر

ليفربول ضد .. 20 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد لايبزيج.. 23 أكتوبر في 

ليفربول ضد أرسنال.. 27 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برايتون.. 30 أكتوبر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

ليفربول ضد برايتون.. 2 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد باير ليفركوزن.. 5 نوفمبر في  دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد أستون فيلا.. 9 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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