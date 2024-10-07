اخبار الرياضه

الأهلي يفجر مفاجأة بشأن لائحة النادي وموعد عودة اللاعبين إلى المنزل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

فجر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، مفاجآة بشأن لائحة النادي وموعد عودة اللاعبين إلى المنزل.

وقال محمد رمضان عبر قناة النادي: لائحة النادي الأهلي تنص على عودة اللاعبين إلى المنزل في تمام الساعة العاشرة أو 11 على أقصى تقدير".

وتابع: " ما توفقي إلا بالله وانا راضي بالنتيجة مهما كانت وانا راضي بالمكسب أو الهزيمة بس هزعل لو كنت قصرت في شغلي".

وأضاف: "اعتذر من جمهور الأهلي في الهزيمة اللي فاتت وبقول لهم كلمة، الجيل ده عمل انجازات كتير أوي مع الأهلي".

وأتم رمضان: "بلاش نقلب على النادي الأهلي، وكرة القدم لعبة نفسي متخدش غير حقها فقط يعني بلاش ضغوط نفسية وغضب كبير".

اقرأ أيضًا:

"تم التحقيق مع القندوسي".. الأهلي يكشف عن موعد إعلان صفقات الفريق الجديدة

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا