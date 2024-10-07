الأهلي يفجر مفاجأة بشأن لائحة النادي وموعد عودة اللاعبين إلى المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

فجر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، مفاجآة بشأن لائحة النادي وموعد عودة اللاعبين إلى المنزل.

وقال محمد رمضان عبر قناة النادي: لائحة النادي الأهلي تنص على عودة اللاعبين إلى المنزل في تمام الساعة العاشرة أو 11 على أقصى تقدير".

وتابع: " ما توفقي إلا بالله وانا راضي بالنتيجة مهما كانت وانا راضي بالمكسب أو الهزيمة بس هزعل لو كنت قصرت في شغلي".

وأضاف: "اعتذر من جمهور الأهلي في الهزيمة اللي فاتت وبقول لهم كلمة، الجيل ده عمل انجازات كتير أوي مع الأهلي".

وأتم رمضان: "بلاش نقلب على النادي الأهلي، وكرة القدم لعبة نفسي متخدش غير حقها فقط يعني بلاش ضغوط نفسية وغضب كبير".

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