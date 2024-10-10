شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3545 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3713.75 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3038.5 جنيه للبيع، و3030 جنيها للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى، 2025.75 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 28360 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4051.5 جنيه للبيع، و4040 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3713.75 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى، 3545 جنيها للبيع، و3535 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3038.5 جنيه للبيع، و3030 جنيها للشراء.
أسعار الذهب اليوموبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2363.25 جنيه للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى، 2025.75 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 28360 جنيها.