شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3545 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4051.5 جنيه للبيع، و4040 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3713.75 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى، 3545 جنيها للبيع، و3535 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3038.5 جنيه للبيع، و3030 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2363.25 جنيه للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى، 2025.75 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 28360 جنيها.