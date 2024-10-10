شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشبكة القومية لتداول الخام × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تعد الشبكة القومية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى بدورها المحورى فى التداول على مستوى أرض مصر والوصول بالكميات المطلوبة والصحيحة فى الأوقات المحددة، وبما تملكه من شبكة خطوط يصل طولها 6300 كـم، قامت بنقل وتداول أكثر من 8 مليارات طن كم خلال العام المالى الماضى وفيما يلى أهم المعلومات .

1- يتم حالياً من تدعيم قدراتها وأدائها من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط SCADA & LDS، والذى تم افتتاح المرحلة الأولى منه بمنطقة مسطرد.



2- يهدف للمراقبة والتحكم المركزى فى الخطوط ومحطات التدفيع والمستودعات وباقى مكونات النشاط، وكذلك تأمين خطوط الأنابيب ضد التسريب والتعديات وزيادة سرعة ودقة اكتشاف أماكن التعدى على شبكة الخطوط، ما يساهم فى تأمين العمليات التشغيلية، ودعم وسرعة اتخاذ القرار.

3- تقوم شركة أنابيب البارول كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال تلك الشبكة الكبيرة من الخطوط ، والتى يخدمها حوالى 155 مستودعاً مختلفــة السعــات بإجمالي سعــة تخزينيـــة حوالى 5ر2 مليـون متر مكعب وكذلك 66 محطة تدفيع قوامها 500 طلمبة رئيسية ومساعدة وإطفاء وخدمات تتولى الشركة إدارتها وصيانتها من خلال استراتيجية واضحة لقطاع البترول.



4- الاسكادا الخاصة بشبكة الأنابيب تشتمل على أجهزة القياس الآلي لمنسوب المستودعات RTG وإنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع خطوط، وإنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط وتطوير وتأهيل مركز المراقبة والتحكم الرئيسية والفرعية بجميع المناطق.



5- تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء خط منتجات ميدور / الحمرا بطول 145 كم لمواكبة أعمال تطوير تسهيلات ميناء الحمرا وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.



6- إنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات محطة السخنة، بمساحة 19 فدانا لتعظيم الدور المحوري لموانئ السخنة وزيادة السعة التخزينية الإجمالية من 300 ألف م3 إلى 460 ألف م3.



7- ربط الشبكة القومية لخطوط المنتجات البترولية بتسهيلات شركة مصر للبترول بميناء بورسعيد لتدفيع المازوت (منخفض الكبريت) من بورسعيد إلى شركات مصر للبترول والتعاون وموبيل بالسويس وإحلال وتجديد خط بورسعيد / أبو سلطان / السويس وجزء من خط منتجات مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي ك 68 وخط مازوت مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي طريق السويس وخط مازوت من أسيوط حتي محطة كهرباء الوليدية لتأمين ورفع معدلات تدفيع المازوت لمحطة كهرباء الوليدية ومستودعات مصر للبترول بأسيوط وجزء من خط منتجات التبين / أسيوط إلى قطر وخط منتجات خورشيد / دمنهور / طنطا وخط مازوت مسطرد / محطة كهرباء شبرا الخيمة وجزء من خط مسطرد / التبين .

8- عدد من مشروعات رفع الكفاءة كازدواج خط 16" من المنيا حتى أسيوط بطول 140 كم للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لمعمل تكرير أسيوط من البترول الخام من ميناء السخنة إلي التبين ومنها إلى أسيوط، وكذلك نقل الإنتاج المستقبلي من المنتجات البترولية لشركة أنوبك إلي محافظات شمال الصعيد وإنشاء خط من مسطرد حتى بنها بطول 52 كم لرفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من منطقة الدلتا إلى مسطرد ومنها إلى السويس.



9- إنشاء محطة تدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات مسطرد لزيادة السعة التخزينية من الخام والمازوت لتأمين احتياجات شركة القاهرة للتكرير والشركة المصرية للتكرير بمسطرد وتخفيف الضغط على المستودعات وعنابر الطلمبات بالمنطقة الحالية لامكانية البدء فى أعمال تطوير عنابر الطلمبات وتأهيل المستودعات.