انت الان تتابع خبر لحظة اعتقال الناشط أحمد الوكاع في كركوك وباجلان يناشد القضاء للتدخل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باجلان في منشور له على منص أكس وتابعته الخليج 365، إن "ما يفعله اليوم الرفيق ابو عمر لم يفعله الرفيق ابو عروبه قبل 2003.. هذا المقطع ليس من الأفلام الأمريكية بل من واقع كركوك المرير بعد مصادرة الحكومة المحلية من قبل مجموعة أحزاب".

ورفع باجلان مقطع فيديو وعلق عليه، "لحظة الاعتداء على الناشط المدني احمد الوكاع في كركوك على يد محمد أبراهيم الحافظ رئيس مجلس محافظة كركوك وحمايته على طريق بغداد مقابل جامع الحاجة صبرية".