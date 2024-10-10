انت الان تتابع خبر السفارة الامريكية ترفض "اساءة الكيان": السيد السيستاني صوت "حاسم" لسلام المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن السفارة الامريكية، إن "الولايات المتحدة ترفض أي استهداف لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني"، مشيرة الى ان "السيد السيستاني قامة دينية بارزة تحظى باحترام كبير في المجتمع الدولي".



وأضافت ان "الولايات المتحدة ترى أن سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، يمثل صوتاً حاسماً ومؤثراً في تعزيز منطقة أكثر سلاماً".

وكانت قناة 14 الإسرائيلية والمقربة من رئيس وزراء الكيان نتنياهو، والتي تشير التقارير الى انها قناة معروفة بالاخبار المضللة وغير الصحيحة، قد وضعت صورة المرجع الأعلى السيد السيستاني ضمن قائمة وصفت بانها "اهداف للاغتيال"، الامر الذي اشعل غضبا كبيرا في العراق والاوساط الشعبية والسياسية في المنطقة.

