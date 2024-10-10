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استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على مدرسة غرب دير البلح اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين، وسط القطاع.

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وفي مدينة غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف عيادة الرمال التي تؤوي نازحين وسط المدينة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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