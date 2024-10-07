محمد رمضان يكشف آخر تطورات أزمة أحمد القندوسي وأمير توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أخر تطورات أزمة تصريحات اللاعب أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وقال رمضان في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "أحمد قندوسي حضر إلى النادي الأهلي اليوم وأمس، للجلوس مع المستشار القانوني بالنادي، للتحقيق معه بشأن التصريحات التي أدلى بها".

وأضاف: "المستشار القانوني، انتهى من التحقيقات، وسيتم رفع كافة التحقيقات إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الأمر".

وتابع: "عقدت جلسة مع أمير توفيق بمفردة وأيضاً مع القندوسي بمفردة، للاستماع إلى كلا منهما لمعرفة حقيقة الأمر".

واختتم رمضان تصريحاته: "اقترحت على المستشار القانوني، أن يكون هناك مواجهة بين القندوسي وأمير توفيق ولكن المستشار القانوني فضل عدم القيام بهذه المواجهة، وفي النهاية تمت الموافقة على كلامه".

وكان الجزائري أحمد القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة انضمام زين الدين بلعيد للنادي الأهلي، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض.

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