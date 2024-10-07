شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: هذا موقف مشاركة قندوسى فى السوبر.. وخروج "بيكهام" مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لـ نادي سيراميكا، عن موقف أحمد قندوسي لاعب الفريق من المشاركة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

وقال معتز البطاوي، في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، في برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "أمامنا مواجهة صعبة ضد الأهلي في البداية، ونعمل لها حساب خاصة أن الأهلي قادم من خسارة بطولة قارية أمام الزمالك".

وأضاف: "المباريات هي التي تُدخل اللاعبين في الأجواء، والأهلي والزمالك وبيراميدز أكثر جاهزية عنا، لأنهم شاركوا مؤخرا في أفريقيا"

وتابع: "قندوسي لاعب الأهلي ومعار لسيراميكا، ولكنه غادر للانضمام لمنتخب الجزائر وسيعود للإمارات لخوض السوبر".

واستطرد: "اللاعب حضر لجلسة استماع وليس تحقيق، ولم يتم إبلاغنا بأي شىء، الأمر لا يعنينا، والأهلي استأذن لحضوره تلك الجلسة وهو حق لهم".

وأردف: "ليست لدينا نية للاستغناء عن أي لاعب، وقمنا بتمديد بيكهام تعاقده لمدة 3 سنوات، وهو ركيزة من ركائز النادي ورحيله عن الفريق مستحيل".

وقال البطاوي: "أضفنا صفقات مميزة وقوية للفريق، ونتمنى أن يكون لها مردود كبير، بداية من محمد صادق وموكا مرورًا بـ صديق أوجولا مقابل زلاكا ولاكاي، بالإضافة إلى عبد الله مجدي".

وأضاف: "صديق وفخري لاكاي إعارة وليس بيعا، وهذا ليس مخالفة للقوانين، وهناك عقد ثلاثي بين الأندية، كخدمة من نادي بيراميدز أنه سيخوض موسم واحد فقط".

وتابع: "لائحة الدوري المصري تنص على 3 لاعبين فقط من كل نادي، واللاعب الرابع هو بيع نهائي لمدة موسم واحد فقط، وبعد نهاية العام يتفق مع بيراميدز بناء على رغبته".

واستكمل: "إسلام عيسى عقده انتهى مع بيراميدز، وسيصبح حرا في الموسم القادم، ووقع معنا على موسم واحد وقراره في الموسم الجديد له، وحصلنا على استغناء موجه من بيراميدز".

واختتم: "سجلنا الرباعي المنضم إلينا من بيراميدز على نظام الاتحاد، بنظام 3 إعارات وإسلام عيسى استغناء موجه، وموقفنا سليم".