شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لطرح «تمكين» بين 46 و50 ريالا للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تمكين للموارد البشرية، إحدى الشركات المتخصصة في المملكة العربية السعودية في تقديم حلول الموارد البشرية المبتكرة، تحديد النطاق السعري لطرحها العام الأولي (وشروعها في عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
ونوهت الشركة بتحديد النطاق السعري للطرح بين 46 و50 ريالا للسهم الواحد، فيما تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم 13 أكتوبر 2024 وتنتهي في 17 أكتوبر 2024.
وأشارت إلى توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من تلك المتحصلات، فيما سيحدد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
وأفادت بأن عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 7,950,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، فيما سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد والمستثمرين من شريحة المؤسسات.
وذكرت أن بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة؛ وكبار المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة هم: شركة تسهيل العقارية (التي تمتلك 34.13% من الأسهم)، وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (التي تمتلك 25% من الأسهم)، وفارس صالح مطلق الحناكي (الذي يمتلك 10% من الأسهم)، وصالح محمد صالح الحجاج (الذي يمتلك 10% من الأسهم)، وعبد الرحمن علي عبد الله القبيسي (الذي يمتلك 7.5%من الأسهم).
وأفادت بتخصيص 7,950,000 سهماً عادياً كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 6,360,000 سهماً عادياً تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.
ونوهت بتخصيص 1,590,000 سهماً عادياً كحد أقصى، بما يعادل 20٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.
وعينت شركة تمكين للموارد البشرية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة سهم المالية، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية، شركة الخبير المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة – تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 بتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق 20 يوليو 2016م) وتعديلاتها.
ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP).
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة 7,950,000 سهم مطروح، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.
وسيكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وذلك باستخدام آلية التخصيص الاختيارية وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً وبالتنسيق مع الشركة.
والشريحة الثانية: الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد - تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية.
وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 1,590,000 سهم عادي، والتي تمثل نسبة 20٪ من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
ونوهت الشركة بتحديد النطاق السعري للطرح بين 46 و50 ريالا للسهم الواحد، فيما تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم 13 أكتوبر 2024 وتنتهي في 17 أكتوبر 2024.
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أبرز سمات الطرحولفتت إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
وأفادت بأن عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 7,950,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر، فيما سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد والمستثمرين من شريحة المؤسسات.
وذكرت أن بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة؛ وكبار المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة هم: شركة تسهيل العقارية (التي تمتلك 34.13% من الأسهم)، وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (التي تمتلك 25% من الأسهم)، وفارس صالح مطلق الحناكي (الذي يمتلك 10% من الأسهم)، وصالح محمد صالح الحجاج (الذي يمتلك 10% من الأسهم)، وعبد الرحمن علي عبد الله القبيسي (الذي يمتلك 7.5%من الأسهم).
وأفادت بتخصيص 7,950,000 سهماً عادياً كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 6,360,000 سهماً عادياً تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.
ونوهت بتخصيص 1,590,000 سهماً عادياً كحد أقصى، بما يعادل 20٪ من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.
وعينت شركة تمكين للموارد البشرية، شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة سهم المالية، شركة دراية المالية، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الراجحي المالية، شركة الخبير المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة – تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 بتاريخ 15 شوال 1437هـ (الموافق 20 يوليو 2016م) وتعديلاتها.
ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP).
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة 7,950,000 سهم مطروح، تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح.
وسيكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وذلك باستخدام آلية التخصيص الاختيارية وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً وبالتنسيق مع الشركة.
والشريحة الثانية: الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد - تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية.
وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 1,590,000 سهم عادي، والتي تمثل نسبة 20٪ من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.