إلى أي مدى قد يستمر صعود سوق الأسهم الأمريكية؟.. الخبراء يجيبون

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لطرح «تمكين» بين 46 و50 ريالا للسهم والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية