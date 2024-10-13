شكرا لقرائتكم خبر عن 40 جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في ”بيبان 24“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة ممكّنة بحزمة من الفعاليات واللقاءات التي تستهدف رواد الأعمال، ضمن باب التمكين في ملتقى ”بيبان 24“ الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“، تحت شعار ”وجهة عالمية للفرص“ في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويهدف احتضان بيبان 24 لعددٍ من الجهات الحكومية والداعمة إلى تسهيل وصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى خدماتهم ومبادراتهم والاستفادة منها؛ لتعزيز نمو أعمالهم، وتحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية.



خدمات نوعية عبر "بيبان 24"



ويضم باب التمكين الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين الحكومي والخاص والجهات غير الربحية، وذلك بتقديمها خدمات ومبادرات لتمكين رواد الأعمال، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر الباب الخدمات النوعية بشكل فعلي ومباشر لرواد الأعمال من قبل الجهات الممكّنة، مع إمكانية التسجيل في المبادرات المطروحة.

ويشمل باب التمكين على عددٍ من الجهات المشاركة، من أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ”اعتماد“، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وصندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وغيرها من الجهات الممكنة.

ويُشكّل ”بيبان 24“ نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم، ويعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.