الاقتصاد

«دار المعدات» توقع عقدا مع وزارة الصحة بـ92 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، عقد مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول " في 9 يونيو الماضي، تلقيها خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع وزارة الصحة.

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وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 92.113 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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