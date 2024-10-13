شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات» توقع عقدا مع وزارة الصحة بـ92 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، عقد مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول السعودية" في 9 يونيو الماضي، تلقيها خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع وزارة الصحة.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 92.113 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول السعودية" في 9 يونيو الماضي، تلقيها خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع وزارة الصحة.
أخبار متعلقة
تحديد النطاق السعري لطرح «تمكين» بين 46 و50 ريالا للسهم
إلى أي مدى قد يستمر صعود سوق الأسهم الأمريكية؟.. الخبراء يجيبون