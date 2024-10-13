القنصلية المصرية في السعودية تعلن شروط الحصول على تأشيرة بالنسبة للسودانيين

علم مصر

أصدرت القنصلية المصرية في السعودية، إعلانًا مهمًا بشأن خطوات التقديم على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للسودانيين اعتباراً من 13/10/2024م، وأن التأشيرة مجانية بدون أي رسوم.

وأشارت إلى انه يتم التقديم للحصول على التأشيرة من خلال عنوان البريد الإلكتروني:

[email protected]

ويتم رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد لكل طلب بصيغة PDF على أن يحتوي كل ملف على بيانات وطلب شخص واحد فقط، ولن يعتد بالطلبات المجمعة لأكثر من شخص في الملف الواحد، ويمكن لأفراد الاسرة الواحدة ارسال أكثر من ملف في رسالة واحدة.

ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة على النحو التالي:

صورة جواز السفر (صلاحية أكثر من ٦ شهور).

إقامة أو بطاقة الهوية السعودية (صلاحية أكثر من 6 شهور).

صورة نموذج طلب الحصول على التأشيرة بعد استيفاء بياناته على الرابط:

https://jeddah.egyptconsulates.org/new-forms/visas.html

وأكدت انه بالنسبة للطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعات المصرية عبر منصة “ادرس في مصر” فيتوجب التقديم عن طريق المكتب الثقافي للحصول على التأشيرة.

وأشارت إلى انه سيتم التواصل مع مقدم الطلب فور ورود الموافقة اللازمة للحصول على التأشيرة من خلال البريد الالكتروني الذي تم التقديم عن طريقه، وسيتم توضيح الخطوات التالية للتقديم على التأشيرة.

وقالت إن الطلاب المقبولين حديثا “مقيمين فقط” يتم سداد 1875 ريال بموجب الإفادة و القبول النهائي.

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