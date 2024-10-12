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موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري للسيدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، ضيفا، على زد، في الرابعة عصر يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من للسيدات موسم 2024-2025.

وانطلقت الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات، يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر، إنبي والجونة، بيراميدز ودلفي، وحقق الفريق البترولي الفوز بهدف نظيف، فيما حقق السماوي الفوز بنتيجة 6-0.

واستأنفت مباريات الجولة أمس الجمعة، وجاءت نتائجها كالآتي:

البنك الأهلي 9-0 الاتحاد السكندري

مسار 7-0 اتحاد بسيون

بالم هيلز 1-2 المعادي واليخت

الطيران 1-5 مودرن سبورت

الأهلي 1-0 وادي دجلة

يذكر أن الزمالك خسر المباراة الماضية من الأهلي بنتيجة 2-1، فيما فازت سيدات زد على المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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