شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أي مدى قد يستمر صعود سوق الأسهم الأمريكية؟.. الخبراء يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل عامين تقريباً، وصل سوق الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياته في 12 أكتوبر 2022 ليبدأ بعدها مسيرة صعود لم تهدأ سوى لفترات وجيزة جداً بعدها، ما يعني مرور عامين منذ بداية مسيرة الصعود الكبير للأسهم الأمريكية المستمرة إلى الآن، وفق ما ذكرت شبكة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية. والسؤال الآن هو: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الصعود؟ ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية منذ ذلك الحين سجلت مؤشرات ناسداك 100 و ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مكاسب مذهلة بلغت 88% و62%، و46% على التوالي.

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وساهم سوق العمل المرن وانخفاض التضخم واستمرار نمو أرباح الشركات في دفع سوق الأسهم إلى الارتفاع خلال العامين الماضيين. ما الذي ينتظر السوق الصاعدة الآن؟ يقول الخبراء أن هناك استمرار لزخم مستقبل السوق الصاعدة مع دخولها عامها الثالث من الارتفاع.

قال جاي وودز كبير الاستراتيجيين العالميين في "فريدوم كابيتال ماركتس":"إن الأمر الأكثر دلالة بشأن السوق الصاعد حاليا هو أن قلة قليلة من الناس رأوا إمكانية في صعود السوق بينما اعتقد الكثير أنه مجرد ارتفاع مؤقت ثم شككوا في استمرارية ذلك". إلى متى قد يستمر صعود الأسهم؟ أضاف وودز: "فجأة أصبح السوق قويًا وأعتقد أن الزخم مستمر لقد شهدنا دورة أسعار الفائدة وتوسعًا في الأسواق ومن المتوقع أن يستمر هذا السوق الصاعد لمدة 12 شهرًا أخرى على الأقل، أو ربما 18 شهرًا".

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تابع وودز بإنه يشعر بالزخم الصعودي لأن السوق أصبح متنوعا ولم يعد يتمحور فقط حول شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة.

وأردف بإن التعبير الشائع في وول ستريت هو أن "التناوب هو شريان الحياة لسوق صاعدة" ويبدو أن هذا التعبير بدأ يتحقق. زخم صعودي مستمر قال ريان ديتريك كبير استراتيجيي السوق في مجموعة "كارسون" إن سوق الأسهم الصاعدة لا تزال في بدايتها.

أردف ديتريك:"أعتقد أن الزخم السوقي سيستمر قدما لأكثر من خمس سنوات في المتوسط مما يجعل السوق الصاعد بعد عامين من الارتفاع مازال في بدايته الصعودية". اتجاه صعودي بمستويات أقل قوة وقال ديتريك إنه في حين يرى المزيد من المكاسب في المستقبل إلا أنه لا يتوقع الحصول على عام ربحي كبير آخر مثل عام 2023.

حتى الآن وخلال عام 2024 حقق مؤشر إس آند بي مكاسب بنسبة 24% و22% على التوالي.

أوضح ديتريك بإن متوسط ​​المكاسب لسوق صاعد في العام الثالث يبلغ نحو 8% وهو ما يقترب من متوسط ​​العائد السنوي للأسهم، متوقعا بشكل عام أن ترتفع أسعار الأسهم بأرقام مزدوجة على الأقل خلال العام المقبل 2025. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الأوسع يعتقد روب هوورث استراتيجي الاستثمار لدى "يو إس بنك" :"أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يرتفع إلى 6480 نقطة في عامه الثالث من السوق الصاعد وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 12%".

ويتوقع هوورث أن يسجل مؤشر إس آند بي أرباحًا قدرها 270 دولارًا للسهم في العام المقبل وهو ما يمثل نموًا بنحو 13% عن مستويات الإجماع لعام 2024.