"بعد التأخر بسباعية".. انسحاب سيدات اتحاد بسيون من مواجهة مسار بالدوري المصري للسيدات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

أعلن فريق مسار للكرة النسائية "توت عنخ أمون سابقاً"، انسحاب فريق اتحاد بسيون، من المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم.

وتأخر فريق اتحاد بسيون في النتيجة أمام منافسة مسار، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول، قبل أن يقرر الفريق الانسحاب في الشوط الثاني وعدم استكمال المباراة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري للكرة النسائية.

وكان فريق اتحاد بسيون، تعرض للهزيمة في الجولة الأولى، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، فيما حقق فريق مسار الفوز على المعادي واليخت، بنتيجة 8 أهداف دون مقابل.

وكشف الحساب الرسمي، لنادي مسار على الفيس بوك، انسحاب سيدات اتحاد بسيون بعد التأخر، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل في الشوط الأول.