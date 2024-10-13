شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة برياح شديدة.. تحذير من أمطار غزيرة على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وصواعق الرعدية، وتساقط البرد.

وذلك على مدينة الباحة، ومحافظات القطاع التهامي الحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. أمطار جازان كما حذر المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق الرعدية، وتساقط البرد.

وتشمل محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.