بالمواعيد والملاعب.. مجلس أبوظبي الرياضي يكشف تفاصيل السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، تفاصيل منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، التي تستضيفها إمارة أبوظبي، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024.

وأكد العواني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، أن استضافة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال تأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على استضافة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بنسخته الجديدة 4 مرات على التوالي في أبوظبي، وحقق النادي الأهلي لقب البطولة في نسختها الأولى العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى دولة الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعدادًا لمباراتي نصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الساعة الرابعة بتوقيت مصر (الخامسة بتوقيت الإمارات) مساءً في استاد آل نهيان في أبوظبي، وفي اليوم نفسه يلتقي فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8 مساءً في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 الساعة 4 مساءً في استاد آل نهيان، وفي اليوم نفسه تقام المباراة النهائية الساعة 8 مساءً في استاد محمد بن زايد.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنَّ استضافة العاصمة أبوظبي لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال تعكس العلاقات المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال: «تعد الاستضافة المرتقَبة استمراراً لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية المهمة، في ظل توجهات مجلس أبوظبي الرياضي وخططه الطموحة، والمساعي الكبيرة التي أصبحت أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم وأهم الفِرق وصناع القرار الرياضي العالمي».

وأضاف العواني: «نحن فخورون باحتضان كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حقَّقتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، ونحن حريصون أيضاً في مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع جميع الشركاء، على تسخير جميع الإمكانات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى».