غارة إسرائيلية على صديقين ومعلومات عن استهدافها مركزا للهيئة الصحية الإسلامية

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة صديقين، ومعلومات اولية تفيد بأن الغارة استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية ومعلومات عن وجود اصابات.

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