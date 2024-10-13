"أ.ب": نتانياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن شمال غزة وتسمح بقتل الباقين هناك باعتبارهم مسلحين

افادت وكالة سوشييتد برس٫ بان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن شمال قطاع غزة". واشارت الوكالة الى ان "الخطة في حال تنفيذها ستؤدي إلى حصار مئات آلاف الفلسطينيين غير الراغبين أو غير القادرين على مغادرة منازلهم"، موضحة نقلا عن نسخة من الخطة، ان "الخطة تسمح باعتبار الباقين في شمال القطاع مقاتلين يسمح بقتلهم وحرمانهم من الغذاء". وذكرت ان "إذا نجحت الخطة يمكن تكرارها في مناطق أخرى من قطاع غزة".

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