وزارة الدفاع الروسية اعلنت السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها "سيطرت على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا مع اقترابها من مدينة بوكروفسك المهمة، حيث تتقدم قواتها منذ أسابيع"٬ مشيرة الى ان "قواتها سيطرت على ميخايليفكا المجاورة لبلدة سيليدوف والواقعة جنوب بوكروفسك".

تحركت القوات الروسية غربا في منطقة دونيتسك منذ أشهر، حيث قالت كييف هذا الأسبوع إن الوضع "صعب للغاية".

،تعرضت سيليدوف لأضرار بالغة بسبب أشهر من القصف وشهدت فرار معظم سكانها.