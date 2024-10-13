يميل بعض الأشخاص إلى الاستقلالية في حالتهم الطبيعية. يعيشون بحرية ويتصرفون كما يحلو لهم دون الارتباط بأي شخص آخر. من المرجح أن تكون صفات الأبراج التالية سعيدة. بالطبع، لا يجب أن تعيش أصحاب هذه الأبراج بمفردها إلى الأبد. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يختارون الشراكة الذاتية يجدون الوفاء بطرق فريدة لا يوفرها لهم الزواج التقليدي.

تختلف درجة توافق الأبراج في الزواج والارتباط بحسب طباع المواليد. فقد تتفق هذه الطباع وقد تتناقض وقد تكون صفات الشريكين متكاملة أو متعارضة. لذلك من الممكن أن تستمر العلاقة أحياناً وقد تنتهي بالانفصال أحياناً اخرى.

صفات الأبراج التي تشعر بالفرح لعدم ارتباطها عاطفياً

أبراج لا ترغب بالزواج

برج العذراء: عاشق جاد

تحب صاحبات برج العذراء تنظيم حياتهن ومنازلهن وجداولهن بطريقة محددة ومتسقة. نظراً لكونهن مهتمات بالتخلي عن بعض سيطرتهن والتي من الممكن أن تسبب القلق. يمكن أن تتنازل صفات شخصية الأبراج هذه، لأنها مرتبطة أيضاً بالخدمة. تحب مساعدة الجميع من أفراد والعائلة والأصدقاء. ومع ذلك، فإن برج العذراء يصطدم بجدار عاطفي في الأمور الرومانسية ما لم يشعروا أن الشخص يتماشى مع معاييره لما يجب أن يكون عليه الحبيب.

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يكون البرج أكثر سعادة حين يكون عازباً من أن يكون غير متوافق مع الشريك. يسعى العذراء إلى حماية كرامته والتمتع بصفة الشجاعة.

القوس: عاشق مستقل

القوس معروف بشعوره بالخوف من الارتباط. تعطي علامة النار المفعمة بالحيوية هذه الأولوية لتوسيع فلسفته ووجهات نظره وتعليمه واكتساب تجارب حياتية مثيرة. الركود يخيفه. إذا شعرت غرائزه أن شخصاً ما سيمنعه أو يقيده، يفرّ من مكان الحادث. لذلك، غالباً ما تختار علامة الأبراج هذه العزوبية، حتى لفترة من حياتها.

في حين أن هذا البرج حاضر للحب والشراكة، لكنه يتجه أكثر إلى الاستقلالية، ويشعر بالسعادة حين يكمل رغباته واحتياجاته الفردية.

يشتهر القوس بكونه أعزب لأن ثقته وجاذبيته وروحه المتجولة تسمح له بالعثور على الإشباع من خلال استكشاف الخيارات وجمع المعلومات والنظر خارج الصندوق. التوقعات الرومانسية التقليدية للاستقرار ودمج الهويات والتخلي عن أجزاء من هويته تؤدي إلى جوهرها.

برج الدلو: عاشق أفلاطوني

يشتهر برج الدلو بشخصيته غير التقليدية. قد يكون العثور على شخص يطابق طاقته أمراً صعباً. علاوة على ذلك، فإن نهجهم الموضوعي المنفصل للحياة والظروف لا يصبح على وجه التحديد رومانسياً ميؤوساً منه.

يريد برج الدلو الحفاظ على السيطرة العاطفية بدلاً من الانجراف في العاطفة. تتطلب الشراكة الضعف، خاصة عندما لا تكون المشاعر منطقية. يمكن أن يكون هذا مثيراً أو مربكاً لعلامة الأبراج هذه. التفكير في مشاعره يجعله يشعر بالراحة. ومع ذلك، يمكن أن يخلق هذا معضلات في حياته التي يرجع تاريخها، حيث قد ينظر الآخرون إلى هذا على أنه نقص في الدفء أو الاهتمام.

يشتهر الدلو بكونه عازباً، وذلك بفضل نهجه المبتكر في الحياة. بدلاً من التوافق مع التأقلم، يعرف أنه ولد ليبرز. إنه راضٍ تماماً عن الحفاظ على صداقات مختلفة لتلبية احتياجاته الاجتماعية. تدعمه الصداقة لتبني المسارات الفردية، في حين أن الشركاء الرومانسيين قد يشعرون بأنهم مدفوعون بنقص الاعتماد المتبادل.

برج الأسد: لا يعبّر عن مشاعره

يتلاشى التشويق للزواج والعلاقات بسرعة بالنسبة لمولود برج الأسد. لا يحب ذلك عندما تصبح الأمور مملة. عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعره، لا يستطيع فعل ذلك إلا عندما يشعر بالراحة مع شريكه. يبحث عن علاقة توأم الروح مرة واحدة في العمر. يعتمد بشدة على حاجته إلى الاستقلالية، وهذا يمكن أن يكون مرهقاً لشريكه في بعض الأحيان وخاصةً إذا بدأ بفرض إرادته. هو على الأرجح الأقل احتمالاً للزواج.

برج الحوت: يعيش في عالم حالم

يخاف مولود برج الحوت من الالتزامات؛ لأنه يخشى أن يتم رفض توقعاته. يعيش معظم حياته في عالم حالم، ورومانسي، ويتوقع من الطرف الآخر مشاركته هذا العالم. إذا كان شخصاً ما لا يرقى إلى مستوى ما يتخيله الحوت، فسيهرب في أقرب وقت ممكن. سيُبقي الأمور مخفية، لكنه لن يقترب من الزواج دون أن يكون متأكداً.

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