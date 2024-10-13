شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكامل ينقذ حياة شاب تعرض لكسر في الجمجمة إثر حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي متخصص في قسم الطوارئ والتدخل السريع بمستشفى الكامل العام، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره بعد إصابته بكسر في الجمجمة نتيجة حادث مروري مروّع.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الشاب وصل إلى قسم الطوارئ بحالة خطيرة، مصابًا بفقدان الوعي وجروح قطعية في الجبهة ومناطق مختلفة من الجسم، إلى جانب نزيف من الأنف والفم ورضوض على العينين، مع تشنجات واضطراب حاد في الوعي.

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رعاية طبية عاجلة

وقد بادر الطاقم الطبي فور استلام الحالة، عبر إسعاف الهلال الأحمر، بنقل الشاب إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث أجريت له فحوصات مخبرية وأشعة سينية وتقييم شامل لوضعه الصحي.



وأضاف التجمع أنه تم تشخيص الشاب بارتفاع في حموضة الدم وكسر في قاع الجمجمة، مع انخفاض مستوى الوعي إلى 8/15، مما استدعى تدخل أخصائي التخدير لتركيب أنبوب تنفس صناعي.

كما جرى التنسيق مع الخط الساخن 1937 لاستشارة الاستشاري المناوب، حيث تم اتخاذ قرار بنقل المريض كحالة إنقاذ حياة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بمرافقة استشارية العناية المركزة وفريق طبي متخصص.



يُذكر أن مستشفى الكامل العام قد استقبل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 نحو 4261 مستفيدًا من خدمات الطوارئ، مما يعكس جهوده المستمرة في تقديم الرعاية الطبية العاجلة.