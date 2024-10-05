هزائم وإقالات.. 10 صور ترصد أزمات الأهلي في عهد الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل الواسعة بين الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وبالأخص من جانب جماهير النادي الأهلي، بعد الأزمة الخاصة التي تلت تصريحات لاعب الفريق السابق أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وكان القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها أحمد القندوسي، تحويل كافة الترشيحات إلى الشؤون القانونية، كما أشار النادي إلى أنه قرر استدعاء أحمد القندوسي بعد إرسال خطاب إلى ناديه الحالي سيراميكا كليوباترا، للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها.

ولم تمر تصريحات القندوسي مرور الكرام، بل أعادت إلى الأذهان أهم الأزمات، التي تعرض لها النادي الأهلي خلال فترة تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2017.

عبدالله السعيد وأزمة التوقيع للزمالك ثم الرحيل

كان عام 2018 شاهداً على بداية الأزمات التي تعرض لها محمود الخطيب مع النادي الأهلي، حيث شهدت هذه الفترة حالة من التخبط، بعد أن فشل المجلس بقيادة محمود الخطيب في التجديد لنجم الفريق آنذاك عبد الله السعيد، مما جعل اللاعب يقوم بالتوقيع للزمالك، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي في ذلك الوقت، وقام بتجديد عقد اللاعب بعد منحه مكافأة مالية.

وفور توقيع السعيد عقد مع النادي الأهلي، وتمديد تعاقد اللاعب مع الفريق، قام النادي الأهلي بعرض اللاعب للبيع، ليرحل اللاعب إلى فريق كوبس الفنلندي على سبيل الإعارة ومنه إلى أهلي جدة السعودي، قبل العودة إلى بيراميدز في الدوري المصري ومنه إلى الزمالك الذي يشارك معه في الوقت الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعيين هيثم عرابي ورحيله بعد أقل من شهر

كانت ثاني القرارات، التي أثارت غضب الجماهير الأهلاوية، هو قرار إقالة هيثم عرابي من لجنة التعاقدات بعد أقل من شهر من تعيينه.

وقام النادي الأهلي في 15 نوفمبر 2018 قرر النادي الأهلي إضافة هيثم عرابي إلى لجنة التخطيط، ولكن بعد أقل من شهر وفي تصرف غير معتاد عليه في النادي الأهلي قرر المارد الأحمر في توجيه الشكر إلى هيثم عرابي، في ديسمبر من العام ذاته، لتسجل أقصر مدة لمدير تعاقدات مر على النادي الأهلي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خسائر كبيرة

تعرض الأهلي لعدد من الهزائم، تمثل نقطة سوداء في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام وليس في عهد مجلس الخطيب فقط.

وعلى الرغم من كثرة الإنجازات والبطولات، التي حققها النادي الأهلي، في عهد محمود الخطيب، إلا أن الفريق، تعرض لهزيمتين قاسيتين لا يمكن محوهم من ذاكرة كل محبي وعشاق المارد الأحمر، كانت بدايتهم عام 2019 حينما تلقى الفريق الهزيمة بنتيجة خماسية نظيفة، أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقيا، ليودع على أثرها بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط حالة من الغضب الجماهيري الكبير، خاصة وأنها تعد الهزيمة الأكبر للفريق في تاريخ مشاركاته الأفريقية.

وتواصلت النتائج الصعبة التي تعرض لها النادي الأهلي خلال فترة مجلس محمود الخطيب، في عام 2023، حينما تلقى الهزيمة بخماسية للمرة الثانية من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لكن هذه المرة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن وعلى الرغم من هذه الهزيمة إلا أن المارد الأحمر، تمكن من حصد لقب البطولة خلال هذه النسخة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.